Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl

Mainz-Innenstadt (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 11:00 Uhr kam es in der Stadthausstraße zu einem Taschendiebstahl in einem Einkaufsladen. Eine 82-jährige Mainzerin war mit ihrem Rollator und einer umgehängten Handtasche in dem Geschäft einkaufen, als sie an der Kasse plötzlich bemerkte, dass ihre Geldbörse im Rollator statt in der Handtasche lag. Ihr fiel daraufhin auf, dass ihre Kreditkarte, ihr Ausweis und 20EUR entwendet wurden.

Die Mainzerin ging daraufhin sofort zu ihrer Hausbank und lies die Karte sperren. Dort bekam sie jedoch mitgeteilt, dass bereits 2000EUR von ihrem Konto abgebucht wurden.

Die Polizei rät:

- Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. - Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt.

