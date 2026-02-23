PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Einkaufsmarkt in Homberg - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.02.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Freitag, 20.02.2026, 01:00 Uhr - 08:55 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in einen Einkaufsmarkt in der August-Vilmar-Straße in Homberg eingebrochen. Die Tat wurde gegen 08:55 Uhr festgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zur Sport- und Technikabteilung des Marktes. Im Inneren schlugen sie die Scheibe einer Vitrine ein, in der Smartphones ausgestellt waren und entwendeten mehrere Geräte. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Bereits gegen 01:00 Uhr war bei der Polizei eine Alarmmeldung eingegangen. Einsatzkräfte überprüften das Objekt, konnten zu diesem Zeitpunkt jedoch keine Feststellung treffen.

Zum genannten Diebesgut sowie zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeuginnen und Zeugen, die im Zeitraum der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der August-Vilmar-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

