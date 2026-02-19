PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Milchautomat in Gilserberg aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.02.2026:

Gilserberg

Tatzeit: Mittwoch, 18.02.2026, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 19.02.2026, 04:50 Uhr

Zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 04:50 Uhr, wurde ein Milchautomat in der Bahnhofstraße in Gilserberg aufgebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten unbekannte Täter zunächst zwei Schlösser, mit denen die Bezahleinheit gesichert war. Anschließend entnahmen sie die komplette Kasse mit Münz- und Scheingeld und flüchteten mit dieser vom Tatort.

Der Betreiber hatte den Automaten nach eigenen Angaben am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr letztmalig aufgesucht, nachdem eine Störung gemeldet worden war. Gegen 04:50 Uhr stellte ein Kunde fest, dass der Automat aufgebrochen wurde und verständigte die Polizei in Schwalmstadt.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im der Bahnhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

