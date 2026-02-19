PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Kindergarten - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.02.2026:

Melsungen

Tatzeit: Mittwoch, 18.02.2026, 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch kam es zwischen 02:00 Uhr und 07:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Grünen Straße in Melsungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters an einer Gebäudeseite Zutritt zum Objekt. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten gezielt nach Wertgegenständen und brachen mehrere Schränke auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter zwei Laptops und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Grünen Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 14:22

    POL-HR: Holzbank bei Fritzlar beschädigt und angezündet - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.02.2026: Fritzlar / Obermöllrich Tatzeit: Freitag, 13.02.2026, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr Am Freitag, 13.02.2026, wurde zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr eine Holzbank an einem Feldweg in der Nähe der Autobahn bei Fritzlar beschädigt und anschließend in Brand gesetzt. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:01

    POL-HR: Snackautomat in Homberg beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.02.2026: Homberg/Efze Tatzeit: Freitag, 13.02.2026, 02:40 Uhr In der Nacht zu Freitag, 13.02.2026, beschädigten unbekannte Täter gegen 02:40 Uhr einen Snackautomaten in der Ziegenhainer Straße in Homberg. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Unbekannten zunächst die am Automaten angebrachte Überwachungskamera und schlugen anschließend ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:43

    POL-HR: E-Scooter am Bahnhof in Melsungen entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.02.2026: Melsungen Tatzeit: Freitag, 13.02.2026, 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr Am Freitag, dem 13.02.2026, wurde zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr ein E-Scooter in der Bahnhofstraße in Melsungen entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Besitzerin den Elektroroller um 08:00 Uhr am Bahnhof ab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren