Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Kindergarten - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.02.2026:

Melsungen

Tatzeit: Mittwoch, 18.02.2026, 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch kam es zwischen 02:00 Uhr und 07:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Grünen Straße in Melsungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters an einer Gebäudeseite Zutritt zum Objekt. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten gezielt nach Wertgegenständen und brachen mehrere Schränke auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter zwei Laptops und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Grünen Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

