Polizei Homberg

POL-HR: Holzbank bei Fritzlar beschädigt und angezündet - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.02.2026:

Fritzlar / Obermöllrich

Tatzeit: Freitag, 13.02.2026, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Am Freitag, 13.02.2026, wurde zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr eine Holzbank an einem Feldweg in der Nähe der Autobahn bei Fritzlar beschädigt und anschließend in Brand gesetzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge zwei bislang unbekannte Personen, die die Bank zunächst beschädigten und sie anschließend anzündeten. Eine nähere Beschreibung der Personen konnte der Zeuge nicht abgeben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Feldwegs wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

