POL-HR: E-Scooter am Bahnhof in Melsungen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.02.2026:

Melsungen

Tatzeit: Freitag, 13.02.2026, 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Am Freitag, dem 13.02.2026, wurde zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr ein E-Scooter in der Bahnhofstraße in Melsungen entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Besitzerin den Elektroroller um 08:00 Uhr am Bahnhof ab und sicherte ihn mit einem Schloss an einem Fahrradständer. Als sie gegen 13:30 Uhr zurückkehrte war der Roller nicht mehr da.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Elektroroller des Herstellers "Xiaomi", an dem das grüne Versicherungskennzeichen "897 WSH" angebracht war. Der Wert des E-Scooters liegt bei rund 500,- Euro.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

