Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schadensverursacher entfernt sich pflichtwidrig

Schleiz / Parkplatz McDonald`s (ots)

Am 06.02.2026 zwischen 21:10 Uhr und 21:20 Uhr parkte der Fahrer eines VW T6 in Schleiz in der Industriestraße auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants rechts neben der dort befindlichen Eingangstreppe. Während des kurzen Stopps stieß ein größeres Kfz mit hellen Lack (weiß oder silber) an das Heck des T6 oberhalb der Stoßstange, so dass ein erheblicher Schaden am Bus entstand. In der Folge entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle ohne seiner Vor- und Feststellungspflicht nachzukommen. Hinweise zum Unfallfahrzeug und/oder den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

