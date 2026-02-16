PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Hochwertiges E-Mountainbike in Fritzlar entwendet - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.02.2026:

Fritzlar

Tatzeit: Freitag, 13.02.2026, 23:00 Uhr bis Samstag, 14.02.2026, 14:45 Uhr

Im Zeitraum zwischen Freitag, 13.02.2026, 23:00 Uhr und Samstag, 14.02.2026, 14:45 Uhr, wurde im Haddamarweg in Fritzlar ein hochwertiges E-Mountainbike entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Besitzer des E-Bikes dieses vor einem Fitnessstudio abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Später stellte er fest, dass das Schloss beschädigt war und das Fahrrad fehlte.

Bei dem entwendeten Rad handelt es sich um ein schwarzes E-Mountainbike des Herstellers "KTM", Typ "Macina Kopoho 7973". Der Wert des E-Bikes beträgt rund 6000,- Euro.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg

