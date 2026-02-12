Polizei Homberg

POL-HR: Trickdiebe geben sich als Bankmitarbeiter - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.02.2026:

Gudensberg / Fritzlar

Am Mittwoch kam es im Bereich Fritzlar und Gudensberg zu zwei Fällen von Betrug, bei denen sich bislang unbekannte Täter gegenüber den Geschädigten als Bankmitarbeiter ausgaben.

Gegen 10 Uhr klingelten zwei Männer bei einer Frau in Fritzlar an der Haustür. Nach ersten Erkenntnissen stellten sie sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank vor und gaben zudem an, dass eine betrügerische Abbuchung von dem Konto der Geschädigten stattgefunden hätte. Um weiteren Schaden abzuwenden, forderten sie die EC-Karte sowie die PIN des betroffenen Kontos. Im weiteren Verlauf des Gesprächs gelangten die Unbekannten an die EC-Karte und die PIN der Geschädigten. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Im Nachgang stellte die Frau fest, dass unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto erfolgt waren und verständigte die Polizei.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

- Männlich, etwa 60 Jahre alt, ca. 180 bis 190 cm groß, helle Hautfarbe, kräftige bis dicke Statur, dunkle Brille, schwarz gekleidet. - Männlich, ca. 180 cm groß, sprach akzentfrei Deutsch, schlanke Figur, dunkel gekleidet

Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr ereignete sich eine ähnlich gelagerte Tat in Gudensberg. Nach bisherigen Ermittlungen gaben sich unbekannte Täter dort ebenfalls als Bankmitarbeiter aus. Unter dem Vorwand einer angeblichen betrügerischen Abbuchung gelangten sie auch hier an die Bankkarte und die PIN der Geschädigten. Zusätzlich übergab die Geschädigte den Tätern Bargeld. Im Nachgang wurde vom Konto der Geschädigten ebenfalls widerrechtlich Geld abgehoben.

Der genaue Hintergrund der Geldübergabe, sowie der Frage, ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Angaben zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Homberg unter 05681-774 0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Taten weist die Polizei erneut auf bekannte Betrugsmaschen hin und gibt folgende Präventionshinweise:

- Wenn sich am Telefon oder an der Haustür fremde Personen als Mitarbeiter Ihrer Hausbank ausgeben, ist höchste Wachsamkeit gefragt.

- Sehr wahrscheinlich drohen hier ein Betrug und finanzieller Schaden, wenn Sie den Anleitungen, die Sie von diesen Personen erhalten, folgen.

- Sprechen Sie am Telefon oder an der Haustür niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Händigen Sie auf keinen Fall an fremde Personen Ihre Debitkarte aus. Geben Sie niemals eine PIN oder TAN preis.

- Übergeben/Überweisen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell