Polizei Homberg

POL-HR: Mercedes entwendet - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.02.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Samstag, 07.02.2026, 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr

Am Samstagfrüh entwendete ein unbekannter Täter einen Mercedes Benz, Typ S500. Nach bisherigen Erkenntnissen stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz vor dem Gebäude in der Carl-Benz-Straße in Homberg Efze. Der Unbekannte soll zunächst in das Gebäude eingebrochen sein und sich anschließend widerrechtlich Zutritt zu einem Büro verschafft haben. Dort entnahm er die Fahrzeugschlüssel und entfernte sich dem Mercedes Benz vom Tatort. Der geschätzte Gesamtwert des Fahrzeuges liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Am Sonntagnachmittag fiel der gesuchte Mercedes Benz im Revierbereich der Polizeistation Bad Wildungen auf. Polizeibeamte kontrollierten daraufhin das Fahrzeug sowie der Fahrzeugführer. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich um das entwendete Fahrzeug handelte. Der Fahrzeugführer, ein 36-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis, wurde vorläufig festgenommen und auf die Polizeistation nach Bad Wildungen verbracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und wurde der Tatverdächtige entlassen. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des KFZ- Diebstahls im besonders schweren Fall. Das Fahrzeug wurde vorübergehend sichergestellt.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell