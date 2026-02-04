Polizei Homberg

POL-HR: Personelle Veränderungen bei den Polizeistationen Melsungen und Schwalmstadt: Neue "Schutzfrau" und neuer "Schutzmann vor Ort"

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.02.206:

Im Bereich der Polizeidirektion Schwalm-Eder hat es kürzlich zwei personelle Veränderungen gegeben, die für frischen Wind sorgen und zugleich Kontinuität sowie hohe fachliche Kompetenz in der polizeilichen Arbeit sicherstellen.

Katja Gröbner ist die neue "Schutzfrau vor Ort" für den Bereich Melsungen:

Bei der Polizeistation Melsungen hat Polizeioberkommissarin Katja Gröbner im November 2025 die Funktion der Schutzfrau vor Ort übernommen. Sie folgt auf Markus Lerch, dem für sein großes Engagement herzlich gedankt wird.

Katja Gröbner verfügt über langjährige und vielseitige polizeiliche Erfahrung. Nach ihrer Ausbildung in der Hessischen Bereitschaftspolizei (1992-1995) war sie in verschiedenen Bereitschaftspolizeiabteilungen eingesetzt, unter anderem mehrere Jahre als Fachlehrerin für Sport und Einsatztraining. Seit 2011 ist sie bei der Polizeistation in Melsungen tätig, zunächst im Streifendienst, später auch in der Ermittlungsgruppe.

Die 55-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist in der Region verwurzelt. Sie wird als offene, authentische Ansprechpartnerin geschätzt. In ihrer neuen Funktion legt sie besonderen Wert auf Bürgernähe, Präventionsarbeit und den engen Austausch mit anderen Behörden und Institutionen. (Foto)

Christian Hill ist der neue "Schutzmann vor Ort" für die Polizeistation Schwalmstadt:

Polizeioberkommissar Christian Hill wurde zum 1. Februar 2026 als Schutzmann vor Ort bei der Polizeistation Schwalmstadt beauftragt. Er tritt die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Thomas Klement an, der diese Aufgabe seit April 2021 mit großem Engagement wahrgenommen hat und zum 31.01.2026 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Auch ihm gilt an dieser Stelle ein herzlicher Dank für seine geleistete Arbeit.

Christian Hill verfügt über eine breit gefächerte polizeiliche Erfahrung aus Einsatz- und Ermittlungsdienst. Nach seinem Studium an der Verwaltungsfachhochschule Kassel (2000-2003) war er unter anderem in der Bereitschaftspolizei sowie in Ermittlungsgruppen im Raum Frankfurt und dort auch in der Kriminaldirektion eingesetzt. Weitere Verwendungen führten ihn nach Mittelhessen zur Polizeistation Friedberg und ab 2015 nach Nordhessen zur Polizeistation Fritzlar. Seit 2017 ist er bei der Polizeistation Schwalmstadt tätig, zunächst im Wechselschichtdienst und seit 2022 in der Dezentralen Ermittlungsgruppe. Dort war er zuletzt auch als Abwesenheitsvertreter des Schutzmanns vor Ort eingesetzt.

Der verheiratete Vater zweier Kinder gilt als pflichtbewusst, belastbar und kompetent. In seiner Funktion legt Christian Hill besonderen Wert auf den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern, die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren sowie die Fortführung und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit in Schwalmstadt.(Foto)

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

