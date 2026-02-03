Polizei Homberg

POL-HR: Verkehrsunfall auf der L3460 - Fahrer erliegt seinen Verletzungen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.02.2026:

Guxhagen

Am heutigen Vormittag gegen 10:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 3460 zwischen Wollrode und Dörnhagen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein PKW-Fahrer tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Mann aus dem Landkreis Kassel die L3460 aus Richtung Dörnhagen kommend in Richtung Wollrode. Kurz vor der Kreuzung in Richtung Guxhagen kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des Pkw erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter hinzugezogen.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf mindestens 30.000 Euro beziffert.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeistation Melsungen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

