PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Verkehrsunfall auf der L3460 - Fahrer erliegt seinen Verletzungen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.02.2026:

Guxhagen

Am heutigen Vormittag gegen 10:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 3460 zwischen Wollrode und Dörnhagen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein PKW-Fahrer tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Mann aus dem Landkreis Kassel die L3460 aus Richtung Dörnhagen kommend in Richtung Wollrode. Kurz vor der Kreuzung in Richtung Guxhagen kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des Pkw erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter hinzugezogen.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf mindestens 30.000 Euro beziffert.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeistation Melsungen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 11:32

    POL-HR: Snackautomat erneut Ziel einer Straftat - zwei Jugendliche tatverdächtig

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.02.2026: Schwalmstadt Sonntag, 01.02.2026, 03:05 Uhr In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 03:05 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Snackautomaten in der Wiederholdstraße in Ziegenhain. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mehrere tatverdächtige Jugendliche den Automaten mit einem ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 09:16

    POL-HR: Betrug durch falschen Versicherungsvertreter - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.02.2026: Schwalmstadt Tatzeit: Freitag, 30.01.2026, 14:30 Uhr Am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, kam es in Schwalmstadt zu einem Betrug zum Nachteil eines Seniorenpaares. Ein bislang unbekannter Mann gab sich als Versicherungsvertreter aus und erlangte auf diese Weise Bargeld. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren