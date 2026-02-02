PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Betrug durch falschen Versicherungsvertreter - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.02.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 30.01.2026, 14:30 Uhr

Am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, kam es in Schwalmstadt zu einem Betrug zum Nachteil eines Seniorenpaares. Ein bislang unbekannter Mann gab sich als Versicherungsvertreter aus und erlangte auf diese Weise Bargeld.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand erschien der Tatverdächtige an der Haustür der beiden Senioren in der Wagnergasse in Treysa und gab an, dass ein offener Betrag in Höhe von 2600,- Euro für die Pflegeversicherung zu begleichen sei. Die Geschädigten gewährten dem Mann Einlass, erklärten jedoch, nicht über einen entsprechenden Bargeldbetrag zu verfügen. In der Folge bot der Unbekannte an, zunächst eine Anzahlung entgegenzunehmen. Durch seine Gesprächsführung brachte er die Senioren dazu, ihm 430,- Euro Bargeld auszuhändigen. Anschließend verließ der Mann das Wohnhaus.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, Mitte bis Ende 30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, sprach Deutsch und war dunkel gekleidet.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Homberg bitten Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK´in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 13:06

    POL-HR: Brand der Grüneismühle in Beiseförth: Person vorläufig festgenommen

    Homberg (ots) - Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.01.2026: Malsfeld Am Donnerstag gegen 17:35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über die Rettungsleitstelle Schwalm-Eder zu einem Brandgeschehen im Beisegrund in Beiseförth, einem Ortsteil der Gemeinde Malsfeld, alarmiert. Die sogenannte ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 15:41

    POL-HR: Alkohol und Drogen im Fokus: Polizei zieht bei Schwerpunktkontrollen Bilanz

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.01.2026: Schwalmstadt Ereigniszeit: Dienstag, 27.01.2026, 12:00 - 20:00 Uhr Beamte des Polizeipräsidiums Nordhessen führten am Dienstag, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen an zwei stationären Kontrollstellen in Schwalmstadt ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:10

    POL-HR: Unbewohntes Fachwerkhaus in Schönborn in Brand geraten: Holzofen als mögliche Ursache

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.01.2026: Frielendorf Ereigniszeit: Dienstag, 27.01.2026, 17:20 Uhr Dienstag gegen 17:20 Uhr kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Buchholzstraße in Schönborn, einem Ortsteil der Gemeinde Frielendorf. Dort war ein zu diesem Zeitpunkt unbewohntes Fachwerkhaus in Brand geraten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren