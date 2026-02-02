Polizei Homberg

POL-HR: Betrug durch falschen Versicherungsvertreter - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.02.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 30.01.2026, 14:30 Uhr

Am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, kam es in Schwalmstadt zu einem Betrug zum Nachteil eines Seniorenpaares. Ein bislang unbekannter Mann gab sich als Versicherungsvertreter aus und erlangte auf diese Weise Bargeld.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand erschien der Tatverdächtige an der Haustür der beiden Senioren in der Wagnergasse in Treysa und gab an, dass ein offener Betrag in Höhe von 2600,- Euro für die Pflegeversicherung zu begleichen sei. Die Geschädigten gewährten dem Mann Einlass, erklärten jedoch, nicht über einen entsprechenden Bargeldbetrag zu verfügen. In der Folge bot der Unbekannte an, zunächst eine Anzahlung entgegenzunehmen. Durch seine Gesprächsführung brachte er die Senioren dazu, ihm 430,- Euro Bargeld auszuhändigen. Anschließend verließ der Mann das Wohnhaus.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, Mitte bis Ende 30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, sprach Deutsch und war dunkel gekleidet.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Homberg bitten Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK´in, - Pressesprecherin -

