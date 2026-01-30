Polizei Homberg

POL-HR: Brand der Grüneismühle in Beiseförth: Person vorläufig festgenommen

Homberg (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.01.2026:

Malsfeld

Am Donnerstag gegen 17:35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über die Rettungsleitstelle Schwalm-Eder zu einem Brandgeschehen im Beisegrund in Beiseförth, einem Ortsteil der Gemeinde Malsfeld, alarmiert. Die sogenannte Grüneismühle, eine ehemalige Wassermühle mit zugehörigem landwirtschaftlichem Hof, brannte völlig nieder.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich eine männliche Person im Außenbereich des Anwesens, die nach Angaben von Zeugen zuvor über ein Fenster aus dem brennenden Gebäude gerettet worden war.

Bei dem Mann handelte es sich nicht um den Eigentümer der Mühle, sondern um einen 66-Jährigen, der angab, sich regelmäßig in dem baufälligen Gebäude aufgehalten zu haben, obwohl er über eine anderweitige Unterkunft verfügt.

Im Verlauf des Einsatzes ergaben sich Anhaltspunkte, die den Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung begründeten. Der Tatverdacht richtet sich gegen den vor Ort angetroffenen Mann, der nach polizeilichem Kenntnisstand gegenüber den Einsatzkräften angegeben haben soll, das Feuer selbst gelegt zu haben. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle nach Melsungen gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde beim zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Fritzlar ein Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft gestellt.

Die Motivlage ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Nach ersten, vorläufigen Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

