Polizei Homberg

POL-HR: Unbewohntes Fachwerkhaus in Schönborn in Brand geraten: Holzofen als mögliche Ursache

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.01.2026:

Frielendorf

Ereigniszeit: Dienstag, 27.01.2026, 17:20 Uhr

Dienstag gegen 17:20 Uhr kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Buchholzstraße in Schönborn, einem Ortsteil der Gemeinde Frielendorf. Dort war ein zu diesem Zeitpunkt unbewohntes Fachwerkhaus in Brand geraten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verständigte ein Nachbar die Feuerwehr, nachdem ein Rauchmelder im Gebäude ausgelöst hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Fensterscheiben bereits von innen durch Rauchbildung beschlagen. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte drang Qualm aus der Hauseingangstür. Zudem konnten mehrere Glutnester festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei in Homberg übernahm am heutigen Vormittag die Ermittlungen vor Ort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte die Inbetriebnahme eines Holzofens im ersten Obergeschoss des Wohnhauses ursächlich für den Brand gewesen sein. Von dort aus entwickelte sich offenbar ein Schwelbrand, der sich im Fachwerk weiter ausbreitete.

Personen wurden nicht verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

