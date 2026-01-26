Polizei Homberg

POL-HR: Zwei Diebstähle am Wochenende: Täter stehlen Anhängerräder und Distanzregler - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.01.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Samstag, 24.01.2026, 08:30 Uhr bis Sonntag, 25.01.20:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende kam es in Homberg gleich zu zwei Diebstählen von Autozubehör. In beiden Fällen waren bislang unbekannte Täter am Werk.

Zwischen Samstag, 08:30 Uhr und Sonntag, 20:00 Uhr, entwendeten Unbekannte die Räder eines Anhängers, der auf einem Stellplatz vor einem Fahrradladen im Basthauptweg abgestellt war. Nach bisherigen Erkenntnissen demontierten die Täter alle vier Räder des Anhängers. Um die Achse währenddessen abzustützen, nahmen sie Pflastersteine aus der unmittelbaren Umgebung. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Da der Anhänger bereits am Mittwoch, 21.01.2026, dort abgestellt worden war und der Diebstahl erst am Sonntag entdeckt wurde, lässt sich der genaue Tatzeitpunkt derzeit nicht eingrenzen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350,- Euro geschätzt.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Sonntag, zwischen 05:30 Uhr und 20:00 Uhr, in der Kasseler Straße. Dort machten sich unbekannte Täter an einem Pkw zu schaffen. Sie öffneten eine Abdeckung unterhalb der Frontscheinwerfer, durchtrennten die Kabelverbindungen zu den automatischen Distanzreglern und entwendeten diese anschließend. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 2000,- Euro.

In beiden Fällen hat die Polizei Homberg die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell