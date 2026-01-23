Polizei Homberg

POL-HR: Reifen von Anhänger gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.01.2026:

Wabern

Tatzeit: Sonntag, 18.01.2026, 16:00 Uhr bis Freitag, 23.01.2026, 10:00 Uhr

Zwischen Sonntag, 18.01.2026, 16:00 Uhr und Freitag, 23.01.2026, 10:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die Reifen eines Anhängers aus dem Hinterhof eines Autohauses in der "Alten Kasseler Straße" in Wabern.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Anhänger dort auf einem Parkplatz abgestellt. Die Täter demontierten die vier Räder des Anhängers und ersetzten zwei von ihnen durch andere.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

