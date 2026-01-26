Polizei Homberg

POL-HR: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.01.2026:

Borken/Hessen

Tatzeit: Sonntag, 25.01.2026, 16:45 Uhr

Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 16:45 Uhr, wurde eine Seniorin aus Großenenglis Opfer eines Betrugs durch falsche Polizeibeamte.

Unbekannte nahmen telefonisch Kontakt zu der Frau auf und gaben sich als falsche Polizeibeamten aus. Sie erklärten der Seniorin, es gebe Hinweise auf eine Einbrecherbande, die in der Region aktiv sei. Der Name der Seniorin solle sich auf einer Liste möglicher Tatopfer befinden. Unter dem Vorwand, Wertgegenstände vor einem möglichen Einbruch zu sichern und deren Echtheit zu überprüfen, brachten die Täter die verängstigte Frau dazu, Schmuck und Bargeld bereitzulegen.

Gegen 16:45 Uhr erschien ein unbekannter Mann an der Wohnung der Seniorin in der Ostlandstraße und nahm mehrere hochwertige Schmuckstücke sowie Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro entgegen. Der Mann entfernte sich anschließend vom Tatort und kehrte nicht zurück. Erst danach erkannte die Frau den Betrug und verständigte die "echte" Polizei.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Von dem Abholer des Schmucks liegt folgende Beschreibung vor: ca. 1,72 Meter groß, schlanke, schmale Statur, blondes Haar, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer Jeanshose und einem hellblauen T-Shirt, sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen, die am Sonntagnachmittag in Großenenglis verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern der Kriminalpolizei Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell