Polizei Homberg

POL-HR: Alkohol und Drogen im Fokus: Polizei zieht bei Schwerpunktkontrollen Bilanz

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.01.2026:

Schwalmstadt

Ereigniszeit: Dienstag, 27.01.2026, 12:00 - 20:00 Uhr

Beamte des Polizeipräsidiums Nordhessen führten am Dienstag, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen an zwei stationären Kontrollstellen in Schwalmstadt durch.

Zunächst positionierten sich die Einsatzkräfte von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr in der Erich-Rohde-Straße. Dort wurden 44 Fahrzeuge angehalten und 56 Fahrerinnen und Fahrer sowie Insassen kontrolliert.

Im Anschluss fanden in der Zeit von 17:00 Uhr - 20:00 Uhr weitere Kontrollen in der Friedrich-Ebert-Straße statt. Hierbei überprüften die Beamten 30 Fahrzeuge mit insgesamt 41 Personen.

Bei fünf Fahrzeugführern ergab sich der Verdacht, dass sie ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatten. In allen Fällen wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt auf der Polizeidienststelle angeordnet. Bei einem der kontrollierten Fahrzeugführer reagierte ein zuvor durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Kokain und Amphetamine. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt. Bei einem weiteren Fahrzeugführer konnten THC sowie Amphetamine im Urin nachgewiesen werden. Eine Fahrzeugführerin fuhr augenscheinlich stark alkoholisiert in die Kontrollstelle ein. Neben deutlich wahrnehmbarem Alkoholgeruch stellten die Beamten erhebliche Ausfallerscheinungen fest. Da sie einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde auch bei ihr eine Blutentnahme angeordnet. Gegen die beiden zuletzt genannten Fahrzeugführer wird nun wegen Verdachts des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln beziehungsweise wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Auch bei einem Fahrer eines E-Scooters konnten THC und Amphetamine nachgewiesen werden.

Darüber hinaus stellten die Beamten bei drei Fahrzeugführern Verstöße gegen die Gurtpflicht fest und fünf weitere führten die vorgeschriebenen Notfallmittel nicht vollständig mit. In diesen Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder wird auch künftig entsprechende Verkehrskontrollen im gesamten Schwalm-Eder-Kreis durchführen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell