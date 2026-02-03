PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Unfall auf Supermarktparkplatz - Fahrer alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.02.2026:

Homberg/Efze

Am Montagnachmittag gegen 16:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis touchierte beim Einparken mit seinem Pkw ein anderes Fahrzeug.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Fahrers. Eine entsandte Funkstreife der Polizeistation Homberg konnte den Mann gegen 16:20 Uhr im Stadtgebiet einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Ein auf der Polizeistation durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über drei Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Original-Content von: Polizei Homberg

