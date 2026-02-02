Polizei Homberg

POL-HR: Snackautomat erneut Ziel einer Straftat - zwei Jugendliche tatverdächtig

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.02.2026:

Schwalmstadt

Sonntag, 01.02.2026, 03:05 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 03:05 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Snackautomaten in der Wiederholdstraße in Ziegenhain.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mehrere tatverdächtige Jugendliche den Automaten mit einem Ziegelstein beschädigt und E-Zigaretten daraus entwendet haben.

Ein Anwohner meldete sich gegen 03:05 Uhr bei der Polizei und gab an, dass unbekannte männliche Personen dabei seien, den Snackautomaten vor dem Rathaus aufzubrechen. Kurze Zeit später, gegen 03:07 Uhr, griff ein Zeuge umsichtig ein und hielt einen der tatverdächtigen Jugendlichen, der sich an dem Automaten zu schaffen machte, bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort fest. Ein zweiter, ebenfalls jugendlicher Tatverdächtiger, flüchtete zunächst vom Tatort, konnte jedoch im Verlauf der Nacht ermittelt werden. Im unmittelbaren Nahbereich des Automaten wurde zudem ein Rucksack mit vermeintlichem Diebesgut aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000,- Euro geschätzt.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

