Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Schwerer VU auf der BAB FR Köln

Remscheid (ots)

Am heutigen Abend gegen 21:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Lennep und Remscheid ein Verkehrsunfall.

Aufgrund eines eingegangenen E-Calls zu einem verunfallten Pkw mit einer Person im Fahrzeug sowie der Meldung über einen weiteren beteiligten Pkw wurden der Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Löscheinheit Lüttringhausen zur Einsatzstelle alarmiert.

In einem Hyundai befanden sich die Fahrerin und ihr Hund. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMW erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls stationär aufgenommen. Der Hund ist wohlauf und befindet sich derzeit in der Obhut der Feuerwehr. Der Kontakt zur Fahrerin wird aufrechterhalten, um eine zeitnahe Übergabe des Hundes sicherzustellen.

Für die Dauer des Einsatzes wurden alle drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt.

Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte im Einsatz. Die mittlere und die rechte Fahrspur sind mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell