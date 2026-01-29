PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Remscheid mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Schwerer VU auf der BAB FR Köln

FW-RS: Schwerer VU auf der BAB FR Köln
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Remscheid (ots)

Am heutigen Abend gegen 21:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Lennep und Remscheid ein Verkehrsunfall.

Aufgrund eines eingegangenen E-Calls zu einem verunfallten Pkw mit einer Person im Fahrzeug sowie der Meldung über einen weiteren beteiligten Pkw wurden der Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Löscheinheit Lüttringhausen zur Einsatzstelle alarmiert.

In einem Hyundai befanden sich die Fahrerin und ihr Hund. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMW erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls stationär aufgenommen. Der Hund ist wohlauf und befindet sich derzeit in der Obhut der Feuerwehr. Der Kontakt zur Fahrerin wird aufrechterhalten, um eine zeitnahe Übergabe des Hundes sicherzustellen.

Für die Dauer des Einsatzes wurden alle drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt.

Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte im Einsatz. Die mittlere und die rechte Fahrspur sind mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Remscheid
Einsatzleitung: Mathias Fertsch

Telefon: 02191/ 16 2400
E-Mail: presse.feuerwehr@remscheid.de

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Remscheid mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Remscheid
Weitere Meldungen: Feuerwehr Remscheid
Alle Meldungen Alle
  • 24.01.2026 – 04:57

    FW-RS: Wildunfall auf der A1 / Wildschweinrotte kreuzt Autobahn

    Remscheid (ots) - Kurz vor 02:00 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Remscheid zu einem Verkehrsunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Zunächst ging bei der Leitstelle ein automatisierter Notruf (E-Call) eines Pkw ein, der einen Unfall auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Remscheid meldete. Kurz darauf meldeten sich auch die betroffenen Fahrzeuginsassen telefonisch über den Notruf. Diese berichteten, dass ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:25

    FW-RS: Verkehrsunfall auf der Morsbachtalstraße

    Remscheid (ots) - Am heutigen Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Morsbachtalstraße. Aufgrund der Erstmeldung über einen verunfallten PKW der auf der Seite liegt, mit zwei Personen im Fahrzeug, wurde der Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Löscheinheiten Hasten sowie Morsbach zur Einsatzstelle geschickt. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren