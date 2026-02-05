Polizei Homberg

POL-HR: Betrug durch falsche Polizeibeamte - Täter erbeuten 13.000 Euro

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.02.2026:

Gudensberg

Tatzeit: Donnerstag, 05.02.2026, 13:00 - 13:30 Uhr

Heute Mittag gegen 13:00 Uhr kam es in Gudensberg zu einem Betrug durch falsche Polizeibeamte zum Nachteil einer 80-jährigen Seniorin aus Gudensberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete sich ein bislang unbekannter Täter telefonisch bei der Frau und gab sich als Kriminalbeamter aus. Er täuschte vor, dass die Seniorin Opfer eines Betruges der Firma Amazon geworden sei und ihre Bankkarten nun aus Sicherheitsgründen vernichtet werden müssten. Hierzu benötige man auch die zugehörigen Kontodaten. Durch geschickte Gesprächsführung verunsicherte der Täter die Frau derart, dass sie ihm ihre Kontodaten sowie die zugehörigen PIN-Nummern nannte.

Gegen 13:05 Uhr klingelte ein zweiter Täter an der Haustür der Geschädigten in der Goethestraße und nahm zwei Bankkarten entgegen.

Kurze Zeit später, gegen 13:30 Uhr, kam es in zwei nahegelegenen Banken zu mehreren Bargeldabhebungen mit den Karten. Insgesamt wurde ein Betrag von 13.000 Euro abgehoben.

Der Tatverdächtige, der an der Tür erschien, wird wie folgt beschrieben: etwa 20-30 Jahre alt, bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, an der Kapuze befand sich heller Fellkragen und an der Vorderseite ein Emblem oder eine Nummer, einer braunen Anzugshose, cognacfarbenen Herren-Lederschuhen und einer schwarzen Mütze.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich Goethestraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell