Polizei Homberg

POL-HR: 17-Jährige durch unbekannten Täter sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.02.2026:

Gudensberg

Tatzeit: Donnerstag, den 05.02.2026, 15:15 Uhr

Eine 17-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurde am Donnerstagnachmittag von einem bislang unbekannten Mann in Gudensberg bedrängt und sexuell belästigt. Die Kriminalpolizei ist deshalb auf der Suche nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging die Geschädigte gegen 15:15 Uhr die Weinbergstraße in Gudensberg entlang. Plötzlich näherte sich ein ihr unbekannter Mann von hinten und berührte sie unvermittelt im Brust- und Intimbereich. Nachdem die Geschädigte mehrfach um Hilfe rief und sich gegen den unbekannten Täter zur Wehr setzte, lies er von der Geschädigten ab und flüchtete in Richtung Gudensberger Innenstadt. Im Rahmen der anschließenden umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht mehr gefasst werden.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 170 bis 175 cm groß, ca. 25 bis 30 Jahre alt, dunkler Teint, schlanke Statur, kurze schwarze Haare und sprach Deutsch mit Akzent. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer schwarzen Lederjacke, die vermutlich mit weißem Fell gefüttert war, einer blauen enganliegenden Jeans und weißen Turnschuhen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes und bittet Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter der Telefonnummer 0561/910-0 zu melden.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell