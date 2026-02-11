Polizei Homberg

POL-HR: Polizei stoppt E-Bike-Fahrer nach gefährlicher Flucht über B454 - Zeugen gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.02.2026:

Schwalmstadt

Am Dienstagabend gegen 23:50 Uhr bemerkten Beamte der Polizeistation Schwalmstadt eine verdächtige, vermummte Person an einem Verkaufsautomaten in der Landgraf- Philipp-Straße in Schwalmstadt-Ziegenhain.

Als der Mann den Streifenwagen erkannte, flüchtete er mit einem E-Bike und missachtete mehrfach die Anhaltezeichen der Polizei.

Zunächst nutzte der 18-Jährige den parallel zur Bundesstraße 454 verlaufenden Radweg in Richtung Treysa. Eine zweite Streife sperrte den Radweg in Fahrtrichtung, woraufhin der Flüchtige das Fahrrad über eine Leitplanke hob und seine Fahrt auf der Bundesstraße fortsetzte. Auf der B454 wechselte der E-Bike-Fahrer auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender Lkw-Fahrer ruckartige ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Gegen 00:10 Uhr konnte der Flüchtige schließlich gestoppt werden, nachdem es zu einer Kollision mit der Fahrzeugseite eines Funkstreifenwagens kam. Der Mann stürzte und erlitt leichte Schürfwunden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten mehrere gefährliche Gegenstände sicher, darunter ein Beil sowie verschiedene Messer. Zudem führte der Mann eine vermummungsartige Kopfbedeckung mit sich.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1850,- Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist auch, weshalb der 18-Jährige die sichergestellten Gegenstände bei sich führte.

Zudem bittet die Polizei in Schwalmstadt insbesondere den bislang unbekannten Lkw-Fahrer, sich unter der Telefonnummer 06691-70890 zu melden und sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell