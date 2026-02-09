PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte versuchen Planierraupe zu entwenden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.02.2026:

Borken (Hessen)

Tatzeit: Sonntag, 08.02.2026, 22:30 Uhr bis 23:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am Sonntagabend eine selbstfahrende Arbeitsmaschine des Herstellers Komatsu, Typ D 71, zu entwenden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine Planierraupe, die in einer Kiesgrube an der L3223 zwischen Borken - Großenenglis bzw. Wabern - Udenborn abgestellt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzten die Täter die Planierraupe in Bewegung und entfernten das Arbeitsgerät vom ursprünglichen Abstellort. Der Diebstahlsversuch scheiterte jedoch aus bislang unbekannten Gründen nach einer Strecke von etwa 300 Metern. Anschließend ließen die Unbekannten das Fahrzeug zurück und entfernten sich vom Tatort.

An der Planierraupe entstand ein geringer Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

