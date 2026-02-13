PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Verkehrskontrolle in Borken: Ermittlungen wegen Alkoholfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.02.2026:

Borken/Hessen

Am Donnerstagabend gegen 20:10 Uhr führten Beamte der Polizei Homberg in Borken auf der Landesstraße 3150 eine allgemeine Verkehrskontrolle durch, bei der ein 50-jähriger Fahrzeugführer angehalten und überprüft wurde.

Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Ergebnis: 1,86 Promille. Zudem stellen die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach eigenen Angaben nutzte er das Fahrzeug mit Einverständnis des Halters. Ob eine entsprechende Berechtigung tatsächlich vorlag, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ein unbefugter Gebrauch des Fahrzeugs kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Gegen den Fahrzeughalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Polizei in Homberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Verkehrskontrollen dienen der Erhöhung der Verkehrssicherheit und werden auch künftig regelmäßig durchgeführt.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

