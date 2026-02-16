PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HR: Pferd in Schwalmstadt-Ziegenhain in Stallbox verletzt: Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.02.2026:

Schwalmstadt

Die Beamten der Polizeistation Schwalmstadt wurden am Samstag, 14.02.2026, gegen 11:40 Uhr, zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in die Junker-Hoose-Straße in Schwalmstadt-Ziegenhain gerufen. Dort waren bei einem Pferd Verletzungen festgestellt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen stehen auf dem Hof mehrere Pferde in Stallhaltung. Eine Frau, die ebenfalls ein Pferd dort untergebracht hat, bemerkte am Samstag gegen 10:30 Uhr Verletzungen im Bauchbereich eines Pferdes und verständigte umgehend einen Tierarzt. Am Vortag gegen 17:00 Uhr hatte sie das Tier letztmalig unverletzt gesehen. Der Tierarzt stellte mehrere tiefe Schnittverletzungen im Bauchbereich fest, die medizinisch versorgt und genäht werden mussten. Nach erster Einschätzung des Tierarztes ist es möglich, dass unbekannte Täter die Verletzungen verursacht haben könnten.

Weitere Tiere wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und prüft nun, ob sich bislang unbekannte Personen unbefugt Zutritt zu dem Stall verschafft haben.

Im Nahbereich konnten keine tatverdächtigen Gegenstände aufgefunden werden.

Die Polizei in Schwalmstadt bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Zeitraum zwischen Freitag, 13.02.2026, 17:00 Uhr und Samstag, 14.02.2026, 10:30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des landwirtschaftlichen Betriebes gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg

