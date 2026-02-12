PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekanntes Damenquartett stiehlt Waren aus Drogeriemarkt - Fotofahndung

Essen (ots)

45289 E.-Burgaltendorf: Am 24. Oktober vergangenen Jahres stahlen vier unbekannte Frauen mehrere Waren aus einem Drogeriemarkt an der Alten Hauptstraße. Die Polizei sucht mit Fotos nach den Tatverdächtigen.

Gegen 15:15 Uhr betraten die Frauen das Geschäft, schauten sich um und gingen augenscheinlich gezielt zu den Haarpflegeprodukten. Anschließend verstauten sie die Waren in mitgebrachten Tüten, bis diese voll waren. Um den Diebstahl offenbar zu verschleiern, lenkten zwei der Frauen den Kassierer ab, während die beiden anderen mit den gefüllten Tüten das Geschäft verließen. Kurz darauf entfernten sich auch die beiden übrigen Frauen aus der Drogerie in unbekannte Richtung.

Die Unbekannten wurden jedoch von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach den Tatverdächtigen. Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/194622

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

