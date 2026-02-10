PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte versucht mit Falschgeld zu bezahlen - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 15. April vergangenen Jahres versuchte eine Unbekannte mit Falschgeld in einem Drogeriemarkt am Hauptbahnhof zu bezahlen. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach der Tatverdächtigen.

Die junge Frau legte gegen 16:30 Uhr Ware aufs Kassenband und wollte diese mit einem 50-Euro-Schein bezahlen. Als die Kassiererin das Falschgeld erkannte, sprach sie die Frau an. Diese zückte einen weiteren 50-Euro-Schein. Als die Verkäuferin auch die zweite Banknote als Fälschung entlarvte, flüchtete die Unbekannte. Die Ware blieb auf dem Kassenband.

Während ihres Aufenthalts in der Drogerie wurde die Frau von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/194407

Das KK 23 ermittelt wegen Inverkehrbringens von Falschgeld und fragt: Wer kennt die Tatverdächtige und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

