Polizei Essen

POL-E: Mühlheim an der Ruhr: Unbekannte rauben Schmuck von Seniorin - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45472 MH.-Menden-Holthausen: Bislang unbekannte Tatverdächtige raubten Montagnachmittag (9. Februar) einer Seniorin ihren Schmuck. Sie flüchteten mit einem weißen Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 86-jährige Mülheimerin befand sich gegen 16:30 Uhr auf der Straße Gracht nahe der Kolpingstraße, als neben ihr ein weißes Auto hielt. Darin befanden sich die beiden unbekannten Männer und fragten die Seniorin in gebrochenem Deutsch nach dem Weg zu einem Einkaufszentrum. Da sie den beiden Unbekannten nicht weiterhelfen konnte, lief sie weiter in Richtung Fichtestraße. In der Fichtestraße wendeten die Männer ihren Pkw, hielten erneut neben der 86-Jährigen und schlugen ihr aus dem Auto heraus gegen ihren Arm. Dabei raubten sie zwei Goldringe. Die Frau blieb unverletzt.

Das Duo flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Innenstadt. Die Seniorin beschreibt beide Männer als etwa 20 bis 30 Jahre alt mit afrikanischem Phänotypus, der Fahrer habe ein weißes T-Shirt getragen sowie einen drei Tage Bart. Der Beifahrer trug ein schwarzes T-Shirt.

Die Polizei Essen bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter 0201/829-0 zu melden oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /aro

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell