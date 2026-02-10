PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte stehlen Geldbörse aus Rucksack - Fotofahndung

Essen (ots)

45142 E.-Altendorf: Unbekannte haben am 31. Oktober vergangenen Jahres in einem Bus die Geldbörse einer Seniorin gestohlen. Mit Bildern aus der Videoüberwachung sucht die Polizei nach den Verdächtigen.

Zwischen 17 Uhr und 17:10 Uhr fuhr die Seniorin mit dem Bus der Linie 106 von der Haltestelle Kronenbergcenter zur Haltestelle Bergmühle. Während der Fahrt lenkten insgesamt drei Unbekannte die Frau ab und entwendeten ihre Geldbörse aus ihrem Rucksack.

Mit Bildern der Videoüberwachung des Busses sucht die Polizei nun nach den drei Tatverdächtigen. Die Fotos können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/194381

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden./bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 13:10

    POL-E: Essen: Unbekannte versucht mit Falschgeld zu bezahlen - FOTOFAHNDUNG

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 15. April vergangenen Jahres versuchte eine Unbekannte mit Falschgeld in einem Drogeriemarkt am Hauptbahnhof zu bezahlen. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach der Tatverdächtigen. Die junge Frau legte gegen 16:30 Uhr Ware aufs Kassenband und wollte diese mit einem 50-Euro-Schein bezahlen. Als die Kassiererin das Falschgeld ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:00

    POL-E: Essen: Festnahme nach Bargeld- und Drogenfund in der Innenstadt

    Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Einsatzkräfte des Präsenzkonzeptes Safe City nahmen am Donnerstagabend (5. Februar) einen Mann fest, der Drogen und eine vierstellige Bargeldsumme dabeihatte. Während der Kontrolle verhielt er sich auffällig nervös - nicht ohne Grund, wie sich später herausstellte. Die Beamten bestreiften gegen 20:55 Uhr die Rottstraße in der ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:35

    POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei nimmt mehrere mutmaßliche Einbrecher fest

    Essen (ots) - 45478 Mh.-Speldorf: Die Polizei konnte am Donnerstagabend (6. Februar) im Blötter Weg zwei mutmaßliche Einbrecher sowie drei weitere Verdächtige vorläufig festnehmen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Gegen 20:10 Uhr beobachtete eine Anwohnerin wie zwei Männer den Garten des Hauses gegenüber betraten. Einer der Männer war vorher bereits die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren