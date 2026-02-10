Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte stehlen Geldbörse aus Rucksack - Fotofahndung

Essen (ots)

45142 E.-Altendorf: Unbekannte haben am 31. Oktober vergangenen Jahres in einem Bus die Geldbörse einer Seniorin gestohlen. Mit Bildern aus der Videoüberwachung sucht die Polizei nach den Verdächtigen.

Zwischen 17 Uhr und 17:10 Uhr fuhr die Seniorin mit dem Bus der Linie 106 von der Haltestelle Kronenbergcenter zur Haltestelle Bergmühle. Während der Fahrt lenkten insgesamt drei Unbekannte die Frau ab und entwendeten ihre Geldbörse aus ihrem Rucksack.

Mit Bildern der Videoüberwachung des Busses sucht die Polizei nun nach den drei Tatverdächtigen. Die Fotos können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/194381

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden./bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell