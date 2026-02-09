Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei nimmt mehrere mutmaßliche Einbrecher fest

Essen (ots)

45478 Mh.-Speldorf: Die Polizei konnte am Donnerstagabend (6. Februar) im Blötter Weg zwei mutmaßliche Einbrecher sowie drei weitere Verdächtige vorläufig festnehmen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Gegen 20:10 Uhr beobachtete eine Anwohnerin wie zwei Männer den Garten des Hauses gegenüber betraten. Einer der Männer war vorher bereits die Straße auf- und abgelaufen und der Zeugin durch sein verdächtiges Verhalten aufgefallen. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, flohen zwei Verdächtige aus dem Garten. Einer (23 Jahre, serbisch) konnte mithilfe eines hinzugerufenen Hubschraubers, in der Nähe des Grundstücks, in einem Gleisbett gefunden und vorläufig festgenommen werden.

Außerdem entdeckten die Polizisten ein verdächtiges geparktes Auto in unmittelbarer Nähe. Eine Überprüfung ergab, dass der Wagen auf denselben Halter zugelassen war wie ein anderes Auto, das bereits zuvor in Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen in Mülheim aufgefallen war.

Kurze Zeit später näherte sich ein anderes Auto dem verdächtigen Fahrzeug. Ein Mann (31 Jahre, serbisch) stieg aus, ging zu dem geparkten Wagen und öffneten diesen. Da der Verdacht bestand, dass es sich um den zweiten flüchtigen Einbrecher handelte, wurde auch er vorläufig festgenommen.

Außerdem verfolgten weitere Polizisten das Auto, aus dem der Mann ausgestiegen war. In diesem Wagen saßen zwei Männer (40 Jahre, serbisch und 21 Jahre, deutsch) und eine Frau (21 Jahre, serbisch). Da sich in dem Auto verschiedene Werkzeuge befanden und die beiden Männer wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt sind, wurden alle drei Insassen ebenfalls vorläufig festgenommen.

Alle fünf Verdächtigen wurden ins Polizeigewahrsam gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Außerdem wurden die beiden mutmaßlichen Tatfahrzeuge sowie das Einbruchswerkzeug sichergestellt. Der 23-jährige Verdächtige wurde am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt und kam in eine Justizvollzugsanstalt, alle anderen Tatverdächtigen mussten entlassen werden. /bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell