POL-E: Essen: Polizei Essen sucht Zeugen nach Pkw-Diebstahl

Essen (ots)

45239 E-Heidhausen: Bislang unbekannte Tatverdächtige stahlen in der Zeit von Donners-tagabend (5. Februar) bis heute Morgen (6. Februar) einen roten Kia aus der Straße Bark-horstrücken im Stadtteil Heidhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 36-jährige Essener hat sein Auto (Kia SUV Modell EV6 / CV) vor dem Wohnhaus abge-stellt. Letztmalig gesehen habe er das Auto nach eigenen Angaben gestern Abend gegen 19 Uhr. Den Diebstahl bemerkte der Mann heute Morgen gegen 6:20 Uhr.

Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um ein Elektrofahrzeug mit Kennzeichenfragmen-ten: E-DL. Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Kia machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinwei-se.essen@polizei.nrw.de zu melden. /aro

