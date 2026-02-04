PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei stellt Metalldieb auf Supermarktdach

Essen (ots)

45307 E-Kray: Einsatzkräfte der Polizei Essen nahmen Dienstagmorgen (3. Februar 2026) im Bereich Am Bocklerbaum/Pramenweg einen Mann fest, der sich auf dem Dach eines leerstehenden Supermarktes aufhielt und nach Zeugenangaben Gegenstände vom Dach warf.

Gegen 4 Uhr meldete der Zeuge eine verdächtige Person auf dem leerstehenden Gebäude. Als die Beamten eintrafen und den Mann ansprachen, flüchtete dieser vom Gebäude in Richtung Bahnsteig Kray Süd. Die Polizisten stellten ihn nach kurzer Nacheile und nahmen ihn vorläufig fest. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz.

Die Beamten stellten fest, dass der 33-Jährige großflächig Fassadenteile abgerissen und bereitgelegt hatte. Dabei handelt es sich unter anderem um Kupferteile. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

