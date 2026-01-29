PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Kleidung im vierstelligen Warenwert entwendet - Fotofahndung

Essen (ots)

45130 E-Rüttenscheid: Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos einer Überwachungskamera nach Hinweisen zu einem Unbekannten, der Kleidung im vierstelligen Warenwert aus einem Modegeschäft entwendete.

Am Mittwochnachmittag des 26. Juni 2024 betrat ein unbekannter Mann gegen 17:30 Uhr ein Modegeschäft an der Rosastraße. Zielstrebig griff er einen Stapel der ausgelegten Kleidung und flüchtete aus dem Geschäft. Der Warenwert beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Ermittlungen ergaben, dass derselbe Mann bereits am Vortag zur gleichen Zeit in Begleitung einer Frau in dem Geschäft war. Hier ließ sich das Duo zunächst nur beraten.

Mit dem Foto der Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können.

Sie können die Bilder unter dem folgenden Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/193264

Bitte richten Sie Ihre Hinweise per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder nehmen Sie telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum KK 34 der Polizei Essen auf. /Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

