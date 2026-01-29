PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekanntes Pärchen stiehlt Luxus-Handtasche aus Auslage - Fotofahndung

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Am 22. August des vergangenen Jahres stahlen zwei Unbekannte aus der Auslage eines Geschäftes an der Rüttenscheider Straße eine Luxus-Handtasche.

Der Mann und die Frau betraten gegen 14:10 Uhr den Laden. Nach einigen Minuten versteckte der Unbekannte die Handtasche hinter seinem Rücken, dabei schirmte ihn seine Komplizin mit einem Kleidungsstück ab. Anschließend verließen beide mitsamt der Tasche das Geschäft, ohne zu bezahlen. Die Tat wurde von der Videoüberwachung des Ladens aufgezeichnet. Bilder und eine Beschreibung der Unbekannten finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/193274

Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 09:00

    POL-E: Essen: Zwei Unbekannte stehlen Sanitärzubehör aus Fachgeschäft - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45141 E.-Frillendorf: Am Mittag des 17. November vergangenen Jahres entwendeten zwei bislang unbekannte Männer diverses Sanitärzubehör im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages aus einem Fachgeschäft in der Nünningstraße. Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Duo. Gegen 13:30 Uhr betraten die beiden ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:35

    POL-E: Essen: Unbekannte brechen in Kiosk ein - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45127 E.-Westviertel: Am frühen Morgen des 14. Oktober vergangenen Jahres brachen zwei bislang unbekannte Männer in einen Kiosk an der Thea-Leymann-Straße ein und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie Tabakwaren und Alkohol. Die Polizei sucht das Duo nun mit Bildern einer Überwachungskamera. Gegen 4:25 Uhr parkte ein schwarzer Pkw vor dem Kiosk. Aus dem Fahrzeug stiegen die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren