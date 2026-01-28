Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte brechen in Kiosk ein - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel:

Am frühen Morgen des 14. Oktober vergangenen Jahres brachen zwei bislang unbekannte Männer in einen Kiosk an der Thea-Leymann-Straße ein und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie Tabakwaren und Alkohol. Die Polizei sucht das Duo nun mit Bildern einer Überwachungskamera.

Gegen 4:25 Uhr parkte ein schwarzer Pkw vor dem Kiosk. Aus dem Fahrzeug stiegen die beiden Tatverdächtigen aus, beschädigten das Schaufenster des Kiosks und verschafften sich so Zutritt.

In dem Kiosk haben die Tatverdächtigen die Kasse gewaltsam geöffnet, das Bargeld entnommen und Tabakwaren sowie Alkohol aus den Auslagen entwendet. Kurze Zeit später verließen die Täter den Kiosk mit der Beute und flüchteten in dem Pkw in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Duo.

Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/193182

Das Kriminalkommissariat 41 der Polizei Essen bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter der 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.de zu melden. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell