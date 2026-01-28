PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: 26-Jähriger aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Seit dem 12. Januar wurde der 26-jährige Lucas O. aus Essen vermisst.

Der Vermisste wurde angetroffen und ist wohl auf.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung und bitten die Bilder des jungen Mannes zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

