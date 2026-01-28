Polizei Essen

POL-E: Essen: 26-Jähriger aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Seit dem 12. Januar wurde der 26-jährige Lucas O. aus Essen vermisst.

Der Vermisste wurde angetroffen und ist wohl auf.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung und bitten die Bilder des jungen Mannes zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell