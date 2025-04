Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, A81

Lkr. Rottweil) Betrunkener Lkw-Fahrer greift Polizeibeamte an (29.04.2025)

Zimmern ob Rottweil, A81 (ots)

Nach einer Trunkenheitsfahrt mit einem Lastwagen hat ein Fahrer sich am Dienstagabend gegen die Maßnahmen der Polizei zur Wehr gesetzt. Gegen 20:07 Uhr beobachtete ein Zeuge den 65-jährigen Trucker auf dem Autobahnparkplatz der A81 "Eschachtal West" beim offensichtlichen Konsum von Alkohol. Außerdem behinderte er andere Lastwagenfahrer dabei in eine noch vorhandene Parklücke einzufahren, indem er mit seinem eigenen Lkw vor und zurückfuhr und so den Parkraum versperrte.

Beim Eintreffen der verständigten Autobahnpolizei aus Zimmern ob Rottweil hatte sich der 65-Jährige in seiner Fahrerkabine eingeschlossen und die Vorhänge zugezogen. Kontaktversuche der Polizeibeamten ließ der Fahrer zunächst unbeantwortet. Erst nach richterlicher Anordnung zur Öffnung der Türe des Lastwagens und der Androhung sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, öffnete der Mann schließlich das Fenster. Nach Öffnung der Türe zur Fahrerkabine griff der 65-Jährige die Polizisten jedoch unvermittelt an, so dass diese ihn in Gewahrsam nehmen mussten. Ein durchgeführter Alkoholtest mit etwa zwei Promille bestätigte die Angaben des Zeugen. Auch beim Transport im Streifenwagen setzte sich der Mann weiter zur Wehr und beleidigte eine eingesetzte Polizeibeamtin auf das Übelste. Neben einer Blutprobe musste der Lkw-Fahrer auch seinen Führerschein abgeben. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell