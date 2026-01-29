PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Unbekannte stehlen Sanitärzubehör aus Fachgeschäft - Fotofahndung

Essen (ots)

45141 E.-Frillendorf:

Am Mittag des 17. November vergangenen Jahres entwendeten zwei bislang unbekannte Männer diverses Sanitärzubehör im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages aus einem Fachgeschäft in der Nünningstraße. Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Duo.

Gegen 13:30 Uhr betraten die beiden Tatverdächtigen gemeinsam den Sanitärfachhandel und steckten kurze Zeit später diverses Sanitärzubehör in ihre Taschen. Anschließend verließen sie das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Duo.

Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/193273

Das Kriminalkommissariat 33 der Polizei Essen bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

