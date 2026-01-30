PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Schlägerei in der Nähe des Essener HBF - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 11. September 2024 kam es an der Hachestraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Die Polizei sucht jetzt drei Tatverdächtige mit Lichtbildern einer nahe gelegenen Überwachungskamera.

Gegen 15:45 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung von mehreren Personen, der ein Streit auf Grund eines Verkehrsverstoßes vorangegangen war. Ein 46-Jähriger Bottroper wurde dabei von einem Unbekannten mit einem Schlagstock verletzt.

Die Polizei sucht drei Tatverdächtige mit Bildern einer Überwachungskamera. Die Bilder können Sie unter folgendem Link einsehen: https://polizei.nrw/fahndung/193436

Sollten Sie Hinweis zu den abgebildeten Personen geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

