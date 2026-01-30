Polizei Essen

POL-E: Essen: Schlägerei in der Nähe des Essener HBF - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 11. September 2024 kam es an der Hachestraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Die Polizei sucht jetzt drei Tatverdächtige mit Lichtbildern einer nahe gelegenen Überwachungskamera.

Gegen 15:45 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung von mehreren Personen, der ein Streit auf Grund eines Verkehrsverstoßes vorangegangen war. Ein 46-Jähriger Bottroper wurde dabei von einem Unbekannten mit einem Schlagstock verletzt.

Die Polizei sucht drei Tatverdächtige mit Bildern einer Überwachungskamera. Die Bilder können Sie unter folgendem Link einsehen: https://polizei.nrw/fahndung/193436

Sollten Sie Hinweis zu den abgebildeten Personen geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell