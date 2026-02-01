Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld und EC-Karte von Seniorin - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd:

Am Freitagnachmittag (30. Januar) erbeuteten bislang unbekannte Täter unter dem Vorwand einer angeblichen manipulierten EC-Karte Bargeld sowie Bankdaten von einer 69-jährigen Essenerin in der Radhoffstraße. Zudem hoben die Täter anschließend unberechtigt Geld vom Konto der Seniorin ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:15 Uhr rief ein unbekannter Mann die 69-jährige Seniorin mit unterdrückter Rufnummer an und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Er teilte der Essenerin mit, ihre EC-Karte sei vermutlich manipuliert worden und müsse überprüft werden.

Während die Seniorin weiterhin mit dem ersten Tatverdächtigen telefonierte, erschien ein weiterer bislang unbekannter Mann an ihrer Wohnanschrift. Auch er gab sich als Bankmitarbeiter aus und erklärte, die EC-Karte überprüfen zu müssen. Er teilte der 69-Jährigen mit, die Karte sei äußerlich manipuliert und nahm diese an sich.

Zudem brachte er die Seniorin dazu, Bargeld zur angeblichen Überprüfung auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Mann mit dem Bargeld und der EC-Karte. Der Seniorin kam die Flucht des Mannes merkwürdig vor, weshalb sie ihre Bank kontaktierte. Diese teilte ihr mit, dass mit ihrer EC-Karte zwischenzeitlich ein weiterer Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich unberechtigt abgehoben wurden.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die 69-Jährige beschrieb den Tatverdächtigen, der sich in ihrer Wohnung aufhielt, als etwa 30 bis 35 Jahre alt und von schlanker Statur. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild und schwarze Haare gehabt haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Stepp-Jacke und eine Jogginghose.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann oder im Bereich der Radhoffstraße etwas Verdächtiges gesehen hat, meldet sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell