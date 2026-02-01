PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld und EC-Karte von Seniorin - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd:

Am Freitagnachmittag (30. Januar) erbeuteten bislang unbekannte Täter unter dem Vorwand einer angeblichen manipulierten EC-Karte Bargeld sowie Bankdaten von einer 69-jährigen Essenerin in der Radhoffstraße. Zudem hoben die Täter anschließend unberechtigt Geld vom Konto der Seniorin ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:15 Uhr rief ein unbekannter Mann die 69-jährige Seniorin mit unterdrückter Rufnummer an und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Er teilte der Essenerin mit, ihre EC-Karte sei vermutlich manipuliert worden und müsse überprüft werden.

Während die Seniorin weiterhin mit dem ersten Tatverdächtigen telefonierte, erschien ein weiterer bislang unbekannter Mann an ihrer Wohnanschrift. Auch er gab sich als Bankmitarbeiter aus und erklärte, die EC-Karte überprüfen zu müssen. Er teilte der 69-Jährigen mit, die Karte sei äußerlich manipuliert und nahm diese an sich.

Zudem brachte er die Seniorin dazu, Bargeld zur angeblichen Überprüfung auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Mann mit dem Bargeld und der EC-Karte. Der Seniorin kam die Flucht des Mannes merkwürdig vor, weshalb sie ihre Bank kontaktierte. Diese teilte ihr mit, dass mit ihrer EC-Karte zwischenzeitlich ein weiterer Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich unberechtigt abgehoben wurden.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die 69-Jährige beschrieb den Tatverdächtigen, der sich in ihrer Wohnung aufhielt, als etwa 30 bis 35 Jahre alt und von schlanker Statur. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild und schwarze Haare gehabt haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Stepp-Jacke und eine Jogginghose.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann oder im Bereich der Radhoffstraße etwas Verdächtiges gesehen hat, meldet sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

  • 30.01.2026 – 11:16

    POL-E: Essen: Schlägerei in der Nähe des Essener HBF - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 11. September 2024 kam es an der Hachestraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Die Polizei sucht jetzt drei Tatverdächtige mit Lichtbildern einer nahe gelegenen Überwachungskamera. Gegen 15:45 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung von mehreren Personen, der ein Streit auf Grund eines ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:40

    POL-E: Essen: Kleidung im vierstelligen Warenwert entwendet - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45130 E-Rüttenscheid: Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos einer Überwachungskamera nach Hinweisen zu einem Unbekannten, der Kleidung im vierstelligen Warenwert aus einem Modegeschäft entwendete. Am Mittwochnachmittag des 26. Juni 2024 betrat ein unbekannter Mann gegen 17:30 Uhr ein Modegeschäft an der Rosastraße. Zielstrebig griff er einen Stapel der ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:37

    POL-E: Essen: Unbekanntes Pärchen stiehlt Luxus-Handtasche aus Auslage - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45131 E.-Rüttenscheid: Am 22. August des vergangenen Jahres stahlen zwei Unbekannte aus der Auslage eines Geschäftes an der Rüttenscheider Straße eine Luxus-Handtasche. Der Mann und die Frau betraten gegen 14:10 Uhr den Laden. Nach einigen Minuten versteckte der Unbekannte die Handtasche hinter seinem Rücken, dabei schirmte ihn seine Komplizin mit ...

    mehr
