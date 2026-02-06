Polizei Essen

POL-E: Essen: Tatverdächtiger aus Krankenhaus geflüchtet - 1. Folgemeldung - Festnahme

Essen (ots)

45130 E-Rüttenscheid: Am 23. Januar flüchtete ein 42-jähriger Tatverdächtiger aus einem Krankenhaus in Essen-Rüttenscheid. Der Mann war zuvor wegen eines versuchten Diebstahls aus einem Hotel festgenommen worden und befand sich zur Feststellung seiner Haftfähigkeit in ärztlicher Behandlung.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/tatverdaechtiger-aus-krankenhaus-gefluechtet-zeugenaufruf

Am Mittwoch (4. Februar) beobachteten Kräfte des Präsenzkonzepts "Safe City" den gesuchten 42-Jährigen auf der Ostfeldstraße. Dieser fuhr mit einem Fahrrad in Fahrtrichtung Altendorfer Straße. Als dieser augenscheinlich die Beamten bemerkte, änderte er seine Fahrtrichtung und flüchtete. Die Beamten versperrten ihm daraufhin mit dem Streifenwagen den Fluchtweg.

Nachdem der Streifenwagen zum Stehen kam, fuhr der flinke Fahrradfahrer gegen den Streifenwagen und fiel zu Boden. Offensichtlich im Bewusstsein seiner Niederlage, ließ er sich widerstandlos festnehmen. Der 42-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. / RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell