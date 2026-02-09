POL-E: Essen: Festnahme nach Bargeld- und Drogenfund in der Innenstadt
Essen (ots)
45127 E-Stadtkern: Einsatzkräfte des Präsenzkonzeptes Safe City nahmen am Donnerstagabend (5. Februar) einen Mann fest, der Drogen und eine vierstellige Bargeldsumme dabeihatte. Während der Kontrolle verhielt er sich auffällig nervös - nicht ohne Grund, wie sich später herausstellte.
Die Beamten bestreiften gegen 20:55 Uhr die Rottstraße in der Innenstadt. Dabei fiel ihnen ein Mann auf, der vom Kopstadtplatz in Richtung Kreuzeskirchstraße lief und schneller wurde, als er die Polizisten bemerkte. Die Einsatzkräfte holten ihn ein und kontrollierten ihn in der Kreuzeskirchstraße. Bei dem Mann handelt es sich um einen 30-jährigen Albaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland.
Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Verpackungseinheiten mit mutmaßlichem Kokain sowie eine vierstellige Bargeldsumme. Zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der 30-Jährige zur Polizeiwache Mitte gebracht. Im Anschluss durchsuchten die Einsatzkräfte zwei Wohnungen. Dabei handelte es sich um die Wohnung seiner Ehefrau, in der er unangemeldet wohnte, sowie eine weitere Wohnung, die er nach eigenen Angaben selbst bewohnt. In letzterer fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel sowie Gegenstände für die Verpackung und den Verkauf der Drogen. Des Weiteren stellten sie eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme sicher.
Der 30-jährige Albaner wurde ins Polizeigewahrsam gebracht und anschließend einem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. /aro
