POL-NB: Raub in Greifswald - Polizei sucht Zeugen

Greifswald (ots)

Am vergangenen Dienstagabend (03.02.2026), gegen 23:15 Uhr, wurde die Polizei über den Notruf darüber informiert, dass ein 41-jähriger Mann in der Feldstraße in Greifswald von drei Tätern ausgeraubt und verletzt worden ist.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die drei Täter dem 41-Jährigen offenbar bis zu seiner Wohnanschrift gefolgt. Als dieser gegen 23:15 Uhr den Hausflur eines Mehrfamilienhauses betrat, folgten ihm die Täter durch die offenstehende Haustür und griffen ihn unvermittelt an. Anschließend entrissen sie dem Geschädigten zwei Taschen, in denen sich persönliche Gegenstände sowie Bargeld befanden. Durch die Auseinandersetzung wurde der 41-Jährige leicht verletzt und erlitt unter anderem eine Platzwunde an der Nase.

Der Geschädigte beschrieb die drei Tatverdächtigen wie folgt:

- dunkel gekleidet - männlich - teilweise vermummt - etwa 170 bis 190 cm groß - augenscheinlich europäisches Erscheinungsbild - einer der Täter sprach akzentfrei Deutsch

Eine unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen, der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die am Dienstag, den 03.02.2026, zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr im Bereich der Feldstraße oder der Franz-Mehring-Straße Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0, über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

