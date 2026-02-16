Polizei Homberg

POL-HR: Snackautomat in Homberg beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.02.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Freitag, 13.02.2026, 02:40 Uhr

In der Nacht zu Freitag, 13.02.2026, beschädigten unbekannte Täter gegen 02:40 Uhr einen Snackautomaten in der Ziegenhainer Straße in Homberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Unbekannten zunächst die am Automaten angebrachte Überwachungskamera und schlugen anschließend die Scheibe des Gerätes ein.

Nach derzeitigen Ermittlungen gelangten die unbekannten Täter nicht an den Inhalt des Automaten und entfernten sich daher ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Ziegenhainer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell