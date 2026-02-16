PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Snackautomat in Homberg beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.02.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Freitag, 13.02.2026, 02:40 Uhr

In der Nacht zu Freitag, 13.02.2026, beschädigten unbekannte Täter gegen 02:40 Uhr einen Snackautomaten in der Ziegenhainer Straße in Homberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Unbekannten zunächst die am Automaten angebrachte Überwachungskamera und schlugen anschließend die Scheibe des Gerätes ein.

Nach derzeitigen Ermittlungen gelangten die unbekannten Täter nicht an den Inhalt des Automaten und entfernten sich daher ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Ziegenhainer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 11:43

    POL-HR: E-Scooter am Bahnhof in Melsungen entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.02.2026: Melsungen Tatzeit: Freitag, 13.02.2026, 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr Am Freitag, dem 13.02.2026, wurde zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr ein E-Scooter in der Bahnhofstraße in Melsungen entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Besitzerin den Elektroroller um 08:00 Uhr am Bahnhof ab ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:16

    POL-HR: Hochwertiges E-Mountainbike in Fritzlar entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.02.2026: Fritzlar Tatzeit: Freitag, 13.02.2026, 23:00 Uhr bis Samstag, 14.02.2026, 14:45 Uhr Im Zeitraum zwischen Freitag, 13.02.2026, 23:00 Uhr und Samstag, 14.02.2026, 14:45 Uhr, wurde im Haddamarweg in Fritzlar ein hochwertiges E-Mountainbike entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren