Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen nach versuchtem Raub in Wichlinghausen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 08.02.2026 überfielen drei Unbekannte eine Frau auf der Elbersstraße in Wuppertal-Wichlinghausen.

Gegen 00:55 Uhr befand sich die 35-Jährige auf dem Heimweg, als sie einen Schlag am Hinterkopf spürte und zu Boden stürzte. Anschließend nahm sie drei männliche Personen wahr, die versuchten, ihren Rucksack zu entwenden. Da es den Angreifern nicht gelang an die Wertsachen zu kommen, flohen sie ohne Beute in Richtung Wichlinghauser Straße.

Die drei Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Sie trugen alle eine Mütze. Zwei von ihnen waren komplett schwarz gekleidet, einer trug eine blaue Jacke.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0202 284 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

