Polizei Homberg

POL-HR: Schaufensterscheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.02.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 20.02.2026, 19:00 Uhr

Am Freitag, 20.02.2026, wurde in der Wiederholdstraße in Schwalmstadt-Ziegenhain die Schaufensterscheibe eines Geschäfts beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete sich gegen 19:02 Uhr ein Zeuge bei der Polizei, nachdem er durch das Klirren von Glas aufmerksam geworden war. Nach seinen Angaben flüchtete unmittelbar danach eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrrad vom Tatort in Richtung des nahegelegenen Aldi-Marktes. Der Fahrradfahrer soll eine gelbe Warnweste getragen haben, dunkel gekleidet gewesen sein und eine schwarze Aktentasche am Lenker mitgeführt haben.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Der Sachschaden wird nach erster Schätzung auf etwa 500,- Euro beziffert.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell