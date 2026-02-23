PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Schaufensterscheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.02.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 20.02.2026, 19:00 Uhr

Am Freitag, 20.02.2026, wurde in der Wiederholdstraße in Schwalmstadt-Ziegenhain die Schaufensterscheibe eines Geschäfts beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete sich gegen 19:02 Uhr ein Zeuge bei der Polizei, nachdem er durch das Klirren von Glas aufmerksam geworden war. Nach seinen Angaben flüchtete unmittelbar danach eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrrad vom Tatort in Richtung des nahegelegenen Aldi-Marktes. Der Fahrradfahrer soll eine gelbe Warnweste getragen haben, dunkel gekleidet gewesen sein und eine schwarze Aktentasche am Lenker mitgeführt haben.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Der Sachschaden wird nach erster Schätzung auf etwa 500,- Euro beziffert.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 15:57

    POL-HR: Trickbetrüger in Melsungen und Felsberg unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.02.2026: Melsungen / Felsberg Tatzeit: Mittwoch, 18.02.2026, 10:30 Uhr bis 14:45 Uhr Am Mittwoch kam es erneut zu Betrügereien zum Nachteil älterer Menschen im Bereich Felsberg und Melsungen. Unbekannte Täter gaben sich telefonisch als Bankmitarbeiter aus und versuchten in mehreren Fällen, ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:45

    POL-HR: Milchautomat in Gilserberg aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.02.2026: Gilserberg Tatzeit: Mittwoch, 18.02.2026, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 19.02.2026, 04:50 Uhr Zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 04:50 Uhr, wurde ein Milchautomat in der Bahnhofstraße in Gilserberg aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten unbekannte ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:09

    POL-HR: Einbruch in Kindergarten - Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.02.2026: Melsungen Tatzeit: Mittwoch, 18.02.2026, 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr In der Nacht zu Mittwoch kam es zwischen 02:00 Uhr und 07:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Grünen Straße in Melsungen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters an einer Gebäudeseite Zutritt zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren