Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit an Kasse beschäftigt Polizei

Kaiserslautern (ots)

In einem Geschäft in der Merkurstraße kam es am Donnerstagabend zu einem Streit zwischen einer Familie und einer Kassiererin. Anlass war ein Bezahlvorgang, bei dem es offenbar zu Unstimmigkeiten kam. Der Einkauf wurde schließlich abgebrochen, die Familie verständigte die Polizei. Ein später durchgeführter Kassensturz ergab einen Fehlbetrag, der nach Angaben des Geschäfts jedoch nicht mit dem abgebrochenen Bezahlvorgang in Zusammenhang stehen soll. Im Verlauf der Auseinandersetzung fühlte sich die Kassiererin durch eine Äußerung beleidigt und erstattete Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

